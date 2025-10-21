  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 21 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Se reporta fuerte accidente al norte de Ciudad Obregón

El aparatoso incidente vial solo dejó cuantiosos daños materiales

Oct. 21, 2025
Se reporta fuerte accidente al norte de Ciudad Obregón

La tarde de este martes, automovilistas que circulaban sobre la calle California en el tramo que conecta Villa Bonita con la zona norte dieron aviso de un fuerte accidente sobre la citada vialidad, a escasos metros de la calle Amistad, donde el impacto de dos unidades resultó en cuantiosos daños materiales.

Fue cerca de las 16:00 horas cuando, de acuerdo con testigos del percance, una camioneta Grand Vitara de color blanco impactó por alcance a un carro tipo Sedán de la marca Aveo, sacándolo de la carpeta asfáltica.

imagen-cuerpo

Pese a lo aparatoso del accidente, los pasajeros de las unidades solo presentaron lesiones superficiales. Al lugar acudieron los paramédicos de la Cruz Roja para la valoración del estado de salud de los tripulantes de las unidades, sin que se requiriera su traslado a un hospital.

Asimismo, personal de Tránsito Municipal se apersonó en el sitio para tomar nota de los hechos y elaborar el Informe Policial Homologado para el deslinde de responsabilidades.

imagen-cuerpo
Román González
Román González

Reportero con más de 7 años de experiencia en la elaboración de reportajes, maquetación y redacción de notas, tanto para prensa impresa como para la página web.

Contenido Relacionado
Abuela y su nieto son brutalmente asesinados en Sinaloa; con ella se ensañaron
Policiaca

Abuela y su nieto son brutalmente asesinados en Sinaloa; con ella se ensañaron

Octubre 21, 2025

Inicialmente se pensó que se trató de un feminicidio y luego suicidio; sin embargo, la necropsia reveló la violencia del crimen

Pasará más de 12 años en la cárcel por robarle a chofer de plataforma en Ciudad Obregón
Policiaca

Pasará más de 12 años en la cárcel por robarle a chofer de plataforma en Ciudad Obregón

Octubre 21, 2025

El despojo sucedió en octubre del 2023 en la colonia Cortinas, el sentenciado uso un cuchillo de cocina para apoderarse de dinero

En Hermosillo, rescatan a personas privadas de la libertad
Policiaca

En Hermosillo, rescatan a personas privadas de la libertad

Octubre 21, 2025

En el lugar, policías detuvieron a un hombre y le aseguraron una réplica de arma de fuego, además de otros objetos con los que agredió a sus víctimas