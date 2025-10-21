Se reporta fuerte accidente al norte de Ciudad Obregón

La tarde de este martes, automovilistas que circulaban sobre la calle California en el tramo que conecta Villa Bonita con la zona norte dieron aviso de un fuerte accidente sobre la citada vialidad, a escasos metros de la calle Amistad, donde el impacto de dos unidades resultó en cuantiosos daños materiales.

Fue cerca de las 16:00 horas cuando, de acuerdo con testigos del percance, una camioneta Grand Vitara de color blanco impactó por alcance a un carro tipo Sedán de la marca Aveo, sacándolo de la carpeta asfáltica.

Pese a lo aparatoso del accidente, los pasajeros de las unidades solo presentaron lesiones superficiales. Al lugar acudieron los paramédicos de la Cruz Roja para la valoración del estado de salud de los tripulantes de las unidades, sin que se requiriera su traslado a un hospital.

Asimismo, personal de Tránsito Municipal se apersonó en el sitio para tomar nota de los hechos y elaborar el Informe Policial Homologado para el deslinde de responsabilidades.