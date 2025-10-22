Detienen a Joel N, el chofer de Tufesa responsable del fatal accidente en la carretera Guaymas–Hermosillo

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sinaloa confirmó la detención de Joel "N", de 51 años, señalado como el conductor responsable del fatal accidente del autobús de la empresa Tufesa ocurrido el pasado 17 de octubre en la carretera México 15, tramo Guaymas–Hermosillo, que dejó siete personas fallecidas y 24 lesionadas.

La captura del chofer se llevó a cabo en Guamúchil, municipio de Salvador Alvarado, en cumplimiento de una orden judicial girada por autoridades de Sonora, donde se registró el siniestro.

Joel "N" enfrenta cargos por abandono de personas, así como homicidio y lesiones culposas, luego de que presuntamente huyó del lugar del accidente junto con otro conductor, dejando a los pasajeros sin asistencia.

TRÁGICO ACCIDENTE EN CARRETERA GUAYMAS-HERMOSILLO

De acuerdo con los reportes oficiales, el autobús siniestrado había salido de Culiacán con destino a Nogales, transportando a 31 pasajeros. El percance ocurrió alrededor de las 5:30 de la mañana, cuando la unidad volcó al salir de la carretera.

Los primeros peritajes de la Fiscalía de Sonora indican que el conductor se habría quedado dormido al volante, ya que no se hallaron huellas de frenado ni derrape, descartando de momento una falla mecánica.

¿CUÁLES SERÁN LAS CONSECUENCIAS LEGALES PARA EL CHOFER DE TUFESA?

El vicefiscal de Control de Procesos, Ramón Tadeo Gradías, detalló que los delitos imputados podrían sumar hasta 28 años de prisión, al considerar la pena máxima por cada víctima fallecida y lesionada.

"Sería por cada uno de los afectados. Si multiplicamos los siete fallecidos por la máxima de cuatro años por homicidio y lesiones culposas, serían 28 años, más la suma de los lesionados", explicó el funcionario.

Por su parte, Martha López Holguín, directora de Atención Temprana de la Fiscalía de Sonora, informó que las pruebas periciales confirman la responsabilidad culposa del conductor y que las investigaciones continúan para ubicar al segundo chofer involucrado, quien permanece prófugo.

Joel "N" será trasladado a Sonora en las próximas horas, donde quedará a disposición del Juzgado Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno.

Las autoridades subrayan que este caso refleja la gravedad de conducir con fatiga y la obligación legal y moral de auxiliar a las víctimas, un deber que el responsable decidió ignorar.