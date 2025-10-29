Muere "El Chapo" tras ser acribillado en la colonia Cajeme de Ciudad Obregón

Saldo de una persona sin vida, fue lo que dejó un ataque armado que se registró en las inmediaciones de la colonia Cajeme, al noreste de Ciudad Obregón.

Fue durante la noche del martes, cuando el código rojo se activó, movilizando a corporaciones policiacas y cuerpos de emergencia hasta la calle Lorenzo Barcelata y Carmen Serdán.

En el lugar, fue localizado un hombre con varios impactos de bala, a quien personal de Cruz Roja revisó, confirmando su fallecimiento. Vecinos de la zona, lo identificaron con el apodo de "El Chapo" de aproximadamente 45 años de edad.

La evidencia localizada en la escena del crimen, consistente en varios casquillos percutidos, así como el cadáver, quedaron a disposición de personal de la Fiscalía, para las investigaciones correspondientes.

Por su parte, elementos policiacos y militares desplegaron un operativo en la zona; sin embargo, no lograron ubicar a los responsables.