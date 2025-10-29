Vinculan a dos por intento de homicidio en Ciudad Obregón

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo la vinculación a y prisión preventiva contra Carlos Octavio “N”, de 45 años, y Óscar Adán “N”, de 39 años, por el delito de homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja en grado de tentativa, en perjuicio de Christian Iván “N”, de 44 años.

Los hechos por los que se les imputa ocurrieron el pasado 18 de octubre; la víctima se encontraba afuera de su domicilio cuando los hoy imputados llegaron a la casa y, sin mediar palabras, comenzaron a golpearlo y agredirlo con un machete.

El afectado logró introducirse a su domicilio, pero los imputados ingresaron detrás de él para continuar la agresión; la familia de la víctima, que se encontraba dentro de la casa, le brindó auxilio inmediato, logrando que los señalados no consumaran la acción de privarle la vida.

Ambos imputados cuentan con un amplio historial delictivo que incluye antecedentes por robo, fraude, allanamiento de morada y, en el caso de Carlos Octavio “N”, probables responsabilidades por lesiones y homicidio. Por su parte, Óscar Adán “N” también enfrenta una orden de aprehensión vigente por daños culposos y probable responsabilidad en homicidio en 2025.

Tras su captura mediante la ejecución de una orden de aprehensión, ambos sujetos fueron presentados ante el juez en audiencia inicial, logrando en ella el agente del Ministerio Público la vinculación a proceso presentando datos de prueba que acreditaron la probable responsabilidad de ambos en los hechos referidos.