  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 29 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Vinculan a dos por intento de homicidio en Ciudad Obregón

Carlos Octavio y Óscar Adán habrían atacado a la víctima con un machete; los hechos sucedieron el pasado 18 de octubre

Oct. 29, 2025
Vinculan a dos por intento de homicidio en Ciudad Obregón

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo la vinculación a y prisión preventiva contra Carlos Octavio “N”, de 45 años, y Óscar Adán “N”, de 39 años, por el delito de homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja en grado de tentativa, en perjuicio de Christian Iván “N”, de 44 años.

Los hechos por los que se les imputa ocurrieron el pasado 18 de octubre; la víctima se encontraba afuera de su domicilio cuando los hoy imputados llegaron a la casa y, sin mediar palabras, comenzaron a golpearlo y agredirlo con un machete.

El afectado logró introducirse a su domicilio, pero los imputados ingresaron detrás de él para continuar la agresión; la familia de la víctima, que se encontraba dentro de la casa, le brindó auxilio inmediato, logrando que los señalados no consumaran la acción de privarle la vida.

Ambos imputados cuentan con un amplio historial delictivo que incluye antecedentes por robo, fraude, allanamiento de morada y, en el caso de Carlos Octavio “N”, probables responsabilidades por lesiones y homicidio. Por su parte, Óscar Adán “N” también enfrenta una orden de aprehensión vigente por daños culposos y probable responsabilidad en homicidio en 2025.

Tras su captura mediante la ejecución de una orden de aprehensión, ambos sujetos fueron presentados ante el juez en audiencia inicial, logrando en ella el agente del Ministerio Público la vinculación a proceso presentando datos de prueba que acreditaron la probable responsabilidad de ambos en los hechos referidos.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

Contenido Relacionado
Tras las rejas, mujer acusada de extorsión en Nogales
Policiaca

Tras las rejas, mujer acusada de extorsión en Nogales

Octubre 29, 2025

En julio de 2024, la imputada intimidó a un hombre para que le entregara las escrituras de una vivienda que terminó vendiendo

Capturan a presunto implicado en homicidio registrado en Urbi Villa, en Ciudad Obregón
Policiaca

Capturan a presunto implicado en homicidio registrado en Urbi Villa, en Ciudad Obregón

Octubre 29, 2025

Manuel Leonardo “N” es señalado como probable responsable del ataque armado que se registró el pasado 14 de octubre en la calle Antonio Caso

Muere “El Chapo” tras ser acribillado en la colonia Cajeme de Ciudad Obregón
Policiaca

Muere “El Chapo” tras ser acribillado en la colonia Cajeme de Ciudad Obregón

Octubre 29, 2025

Autoridades desplegaron un operativo en la zona, pero no lograron ubicar a los responsables del asesinato