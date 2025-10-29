  • 24° C
Policiaca

Capturan a presunto implicado en homicidio registrado en Urbi Villa, en Ciudad Obregón

Manuel Leonardo "N" es señalado como probable responsable del ataque armado que se registró el pasado 14 de octubre en la calle Antonio Caso

Oct. 29, 2025
Por su probable responsabilidad por el delito de homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja, cometido en perjuicio de Juan Carlos "N", de 27 años, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo la vinculación a proceso de Manuel Leonardo "N", de 31 años, a quien se le impuso también la medida cautelar de prisión preventiva.

Los hechos que derivaron en la vinculación a proceso de Manuel Leonardo "N" fueron los ocurridos el pasado 14 de octubre, cuando el imputado tomó por sorpresa a la víctima, Juan Carlos "N", y con un arma de fuego le realizó varios disparos, provocándole la muerte, esto en la colonia Urbi Villa del Real, al poniente de Ciudad Obregón.

La probable responsabilidad del señalado fue acreditada en audiencia ante el juez con datos de prueba sólidos, integrados en la carpeta de investigación por parte del agente del Ministerio Público, lo que llevó a las resoluciones judiciales.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

