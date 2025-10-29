  • 24° C
Policiaca

Tras las rejas, mujer acusada de extorsión en Nogales

En julio de 2024, la imputada intimidó a un hombre para que le entregara las escrituras de una vivienda que terminó vendiendo

Oct. 29, 2025
Ana Lucía "N", de 43 años, fue vinculada a proceso penal, por su probable responsabilidad en el delito de extorsión, en Nogales.

Durante la audiencia, el Agente del Ministerio Público expuso los datos de prueba obtenidos dentro de la carpeta de investigación, los cuales fueron considerados suficientes por la autoridad judicial para dictar el auto de vinculación.

Además, se ratificó la medida cautelar de prisión preventiva y se estableció un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

De acuerdo con los hechos asentados en la investigación, el 18 de julio de 2024, la imputada acudió por instrucciones de un hombre a un domicilio ubicado en la colonia Nuevo Nogales, donde amedrentó e intimidó a la víctima, Carlos Alberto "N", de 42 años, exigiéndole que entregara una vivienda perteneciente a su hijo bajo amenaza de sufrir represalias.

Temiendo por su seguridad y la de su familia, las víctimas abandonaron el inmueble; posteriormente, el 28 de julio, Ana Lucía "N" llamó a la víctima para exigirle las escrituras de la propiedad, las cuales fueron entregadas en una sucursal bancaria de la ciudad.

Con base en las indagatorias, se estableció que el 5 de septiembre de 2024, la imputada, junto con un masculino, vendieron la vivienda a un tercero y obtuvieron una ganancia ilícita estimada en 700 mil pesos, ocasionando un daño patrimonial a la víctima.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

