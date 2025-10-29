Tras las rejas, mujer acusada de extorsión en Nogales

Ana Lucía "N", de 43 años, fue vinculada a proceso penal, por su probable responsabilidad en el delito de extorsión, en Nogales.

Durante la audiencia, el Agente del Ministerio Público expuso los datos de prueba obtenidos dentro de la carpeta de investigación, los cuales fueron considerados suficientes por la autoridad judicial para dictar el auto de vinculación.

Además, se ratificó la medida cautelar de prisión preventiva y se estableció un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

De acuerdo con los hechos asentados en la investigación, el 18 de julio de 2024, la imputada acudió por instrucciones de un hombre a un domicilio ubicado en la colonia Nuevo Nogales, donde amedrentó e intimidó a la víctima, Carlos Alberto "N", de 42 años, exigiéndole que entregara una vivienda perteneciente a su hijo bajo amenaza de sufrir represalias.

Temiendo por su seguridad y la de su familia, las víctimas abandonaron el inmueble; posteriormente, el 28 de julio, Ana Lucía "N" llamó a la víctima para exigirle las escrituras de la propiedad, las cuales fueron entregadas en una sucursal bancaria de la ciudad.

Con base en las indagatorias, se estableció que el 5 de septiembre de 2024, la imputada, junto con un masculino, vendieron la vivienda a un tercero y obtuvieron una ganancia ilícita estimada en 700 mil pesos, ocasionando un daño patrimonial a la víctima.