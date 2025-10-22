  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 22 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Fallece hombre baleado en la colonia Nueva Galicia de Ciudad Obregón

Luis Enrique dejó de existir mientras era atendido en un hospital; tenía heridas en una pierna y abdomen

Oct. 22, 2025
Fallece hombre baleado en la colonia Nueva Galicia de Ciudad Obregón

Durante las primeras horas de este miércoles, dejó de existir un hombre de 33 años de edad, quien fue víctima de un ataque armado en la colonia Nueva Galicia.

Se trata de Luis Enrique R. F., a quien desconocidos acribillaron en calle Emperadores y Versalles, al sur de Ciudad Obregón.

El ataque sucedió poco antes de las 19:00 horas del martes, y paramédicos de Cruz Roja hallaron a la víctima en una vivienda de la zona, donde se refugió.

Rápidamente, llevaron al hombre al hospital, donde quedó bajo observación médica, al presentar impactos de bala en el vientre y una de sus piernas.

Casi diez horas después se reportó su deceso, convirtiéndose en la víctima número 21 de la violencia en el municipio de Cajeme durante el mes de octubre.

En cuanto a las investigaciones del homicidio, quedaron a cargo de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora, cuyos peritos recolectaron varios casquillos de arma larga en el lugar de los hechos.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

Contenido Relacionado
Se quema camioneta en estacionamiento de farmacia en Ciudad Obregón
Policiaca

Se quema camioneta en estacionamiento de farmacia en Ciudad Obregón

Octubre 22, 2025

Empleados de una empresa de extintores pasaban por el lugar, y al percatarse de lo ocurrido se acercaron para controlar la situación

Detienen a Joel N, el chofer de Tufesa responsable del fatal accidente en la carretera Guaymas–Hermosillo
Policiaca

Detienen a Joel N, el chofer de Tufesa responsable del fatal accidente en la carretera Guaymas–Hermosillo

Octubre 22, 2025

La captura del hombre de 51 años se realizó en Guamúchil, Sinaloa, luego de que presuntamente huyó del lugar del fatal suceso con otro conductor

Vecinos de Nueva Galicia conmocionados por agresión armada
Policiaca

Vecinos de Nueva Galicia conmocionados por agresión armada

Octubre 21, 2025

Un hombre de 29 años resultó herido por proyectiles de arma de fuego en un ataque sorpresivo en Ciudad Obregón