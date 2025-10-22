Fallece hombre baleado en la colonia Nueva Galicia de Ciudad Obregón

Durante las primeras horas de este miércoles, dejó de existir un hombre de 33 años de edad, quien fue víctima de un ataque armado en la colonia Nueva Galicia.

Se trata de Luis Enrique R. F., a quien desconocidos acribillaron en calle Emperadores y Versalles, al sur de Ciudad Obregón.

El ataque sucedió poco antes de las 19:00 horas del martes, y paramédicos de Cruz Roja hallaron a la víctima en una vivienda de la zona, donde se refugió.

Rápidamente, llevaron al hombre al hospital, donde quedó bajo observación médica, al presentar impactos de bala en el vientre y una de sus piernas.

Casi diez horas después se reportó su deceso, convirtiéndose en la víctima número 21 de la violencia en el municipio de Cajeme durante el mes de octubre.

En cuanto a las investigaciones del homicidio, quedaron a cargo de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora, cuyos peritos recolectaron varios casquillos de arma larga en el lugar de los hechos.