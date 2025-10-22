Atropellan a joven en la colonia Miravalle de Ciudad Obregón

Con lesiones en distintas partes del cuerpo, ingresó al hospital una joven mujer, tras ser atropellada por un vehículo en la colonia Miravalle de Ciudad Obregón.

Dicho incidente ocurrió el miércoles a mediodía, en el concurrido cruce de la calle Paseo Miravalle y la 300, cuando la fémina intentaba cruzar la calle.

Un sedán Hyundai i10 de color gris la embistió cuando circulaba de sur a norte, y posteriormente, la unidad se impactó por alcance con una vagoneta Hyundai Santa Fe que transitaba en la misma dirección.

Personal de Cruz Roja se encargó de brindar primeros auxilios a la afectada, mientras que agentes del Departamento de Tránsito Municipal tomaban nota de los hechos, y dirigían el tráfico en la zona para evitar otro percance, ya que se generó intenso caos vial.