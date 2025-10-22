Lo ponen tras las rejas por incendiar y dañar auto en Ciudad Obregón

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo la vinculación a proceso de Raúl Arnoldo "N", por su probable responsabilidad en el delito de daños por incendio, tras ser detenido y presentado ante la autoridad judicial por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) en Ciudad Obregón.

Las investigaciones determinaron que los hechos ocurrieron el 17 de noviembre de 2024, alrededor de las 03:50 horas, cuando el imputado, en compañía de otra persona, arribó a un domicilio de la colonia Las Misiones, sección El Prado, a bordo de una camioneta Caravan, color blanco.

Al arribar al inmueble incendió una camioneta Toyota RAV4 modelo 2007 color gris que se encontraba en la cochera del inmueble propiedad de Waldo Yair "N"; posteriormente, ambos sujetos huyeron del lugar con rumbo desconocido.

El resultado de las indagatorias y peritajes permitió establecer la participación del imputado, quien fue detenido mediante labor de investigación y puesto a disposición de la autoridad competente.