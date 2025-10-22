  • 24° C
Policiaca

Aseguran droga y detienen a mujer en cateo en Hermosillo

La diligencia se realizó en un inmueble ubicado en la colonia Centro

Oct. 22, 2025
Aseguran droga y detienen a mujer en cateo en Hermosillo

Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), con apoyo de la Policía Municipal de Hermosillo y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), ejecutaron una orden de cateo que derivó en la detención de una persona y el aseguramiento de narcótico en un inmueble ubicado en la colonia Centro en Hermosillo.

Durante la diligencia judicial, agentes investigadores ingresaron al domicilio, donde fue asegurada Brenda Marily “N”, de 32 años, quien se encontraba en posesión de diversas dosis de sustancia con características similares al narcótico conocido como crystal.

En el lugar se localizaron 19 envoltorios con dicha droga, los cuales fueron recolectados y embalados conforme a los protocolos periciales para su análisis y resguardo.

Tanto la imputada como los indicios quedaron a disposición del Agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Operaciones Estratégicas (COE), encargado de continuar con las investigaciones y determinar su situación jurídica.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

