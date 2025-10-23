Capturan a dos durante operativo en la Nueva Palmira de Ciudad Obregón

Con apoyo de policías estatales y municipales, personal de la Secretaría de Marina detuvo a dos hombres durante un operativo en la zona sur de Ciudad Obregón.

Lo anterior sucedió a las 11:00 horas del jueves, en la cerrada Real y calle Coahuila, en la colonia Nueva Palmira.

En ese sitio, los uniformados detectaron un sedán Kia Forte de color blanco y modelo reciente, al cual le marcaron el alto para hacer una minuciosa inspección. De manera extraoficial trascendió que en la unidad motriz se encontraron armas de fuego.

Tras ser asegurados, los dos jóvenes fueron llevados a las instalaciones de la Fiscalía Estatal, al igual que el automóvil que tripulaban.

Aunque los individuos no fueron identificados, se dio a conocer que uno de ellos es de tez morena clara, delgado y vestía pants negro con franjas azules y una playera blanca. El otro sujeto, de complexión robusta y tez morena clara, vestía completamente de negro.