Policiaca

Presunto secuestrador buscado en Michoacán "cae" en Ciudad Obregón

El hombre fue trasladado vía aérea a la entidad donde es requerido

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), por medio de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS), ejecutó una orden de aprehensión en Ciudad Obregón contra Jesús "N", requerido por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán por el delito de secuestro agravado.

Dicha acción se realizó en atención a una solicitud de colaboración girada por la UECS de la FGJ-Michoacán, lo que permitió a elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) la localización y detención del imputado.

Una vez realizadas las diligencias correspondientes en Sonora, Jesús "N" fue entregado a agentes ministeriales de Michoacán, quienes procedieron a su traslado vía aérea, para ser puesto a disposición de la autoridad competente de ese estado.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

