  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 23 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Durante operativos en Cajeme, detienen a presunta narcomenudista y decomisan droga

Los hechos sucedieron en la colonia Hidalgo y en la Comisaría de Cócorit

Oct. 23, 2025
Durante operativos en Cajeme, detienen a presunta narcomenudista y decomisan droga

La Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) en operativo conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), aseguró narcóticos y detuvo a una mujer, en distintos puntos de Cajeme.

La persona detenida fue identificada como Olivia "N" de 50 años, quien cuenta con antecedentes por delitos contra la salud en 2023; su captura ocurrió en la avenida 6 de Abril de la colonia Hidalgo, cuando personal de la AMIC y Defensa la observaron presuntamente realizando una transacción de compra-venta de narcóticos.

Al percatarse de la presencia de las unidades, el masculino se dio a la fuga, brincando bardas y techos de los domicilios; las autoridades procedieron interceptar a la mujer y al realizarle una revisión corporal se le localizaron 16 envoltorios conteniendo crystal.

Mientras que en otra acción coordinada entre ambas instituciones en la colonia El Conti de la Comisaría de Cócorit, los agentes localizaron en el suelo una mochila de color negro; al inspeccionar su interior, se encontraron 76 envoltorios conteniendo mariguana.

Los narcóticos y la mujer fueron puestos a disposición del Ministerio Público, para las investigaciones correspondientes.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

Contenido Relacionado
Estaba en la cárcel por narcomenudeo; ahora lo acusan de tentativa de homicidio
Policiaca

Estaba en la cárcel por narcomenudeo; ahora lo acusan de tentativa de homicidio

Octubre 23, 2025

"El Peque" es acusado de intentar asesinar a un menor de edad y prenderle fuego a su casa, en el Campo 29

Presunto secuestrador buscado en Michoacán "cae" en Ciudad Obregón
Policiaca

Presunto secuestrador buscado en Michoacán "cae" en Ciudad Obregón

Octubre 23, 2025

El hombre fue trasladado vía aérea a la entidad donde es requerido

Identifican a hombre asesinado en Urbi Villa, al poniente de Ciudad Obregón
Policiaca

Identifican a hombre asesinado en Urbi Villa, al poniente de Ciudad Obregón

Octubre 23, 2025

El ataque armado ocurrió al interior de una vivienda ubicada en calle de la Rioja