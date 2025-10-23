Durante operativos en Cajeme, detienen a presunta narcomenudista y decomisan droga

La Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) en operativo conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), aseguró narcóticos y detuvo a una mujer, en distintos puntos de Cajeme.

La persona detenida fue identificada como Olivia "N" de 50 años, quien cuenta con antecedentes por delitos contra la salud en 2023; su captura ocurrió en la avenida 6 de Abril de la colonia Hidalgo, cuando personal de la AMIC y Defensa la observaron presuntamente realizando una transacción de compra-venta de narcóticos.

Al percatarse de la presencia de las unidades, el masculino se dio a la fuga, brincando bardas y techos de los domicilios; las autoridades procedieron interceptar a la mujer y al realizarle una revisión corporal se le localizaron 16 envoltorios conteniendo crystal.

Mientras que en otra acción coordinada entre ambas instituciones en la colonia El Conti de la Comisaría de Cócorit, los agentes localizaron en el suelo una mochila de color negro; al inspeccionar su interior, se encontraron 76 envoltorios conteniendo mariguana.

Los narcóticos y la mujer fueron puestos a disposición del Ministerio Público, para las investigaciones correspondientes.