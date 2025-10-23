Asesinan a balazos a empresario citrícola en Veracruz; es el segundo caso en menos de cuatro días

El empresario de cítricos Javier Vargas Arias , de 43 años, fue asesinado a balazos la madrugada de este jueves en Álamo Temapache , Veracruz, uno de los municipios más afectados por las lluvias recientes.

El crimen ocurre apenas cuatro días después del homicidio de Bernardo Bravo, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, en Michoacán.

De acuerdo con reportes de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, Vargas fue atacado por hombres armados en la colonia Jardín Nuevo. Gravemente herido, fue trasladado al hospital general de Álamo Temapache, donde murió mientras recibía atención médica. Los agresores huyeron tras el ataque, y las autoridades mantienen acordonada la zona.

INVESTIGAN RELACIÓN CON ASESINATO DE BERNARDO BRAVO

La Fiscalía investiga si ambos asesinatos podrían estar relacionados, pues tanto Vargas como Bravo pertenecían al mismo sector citrícola, afectado en los últimos meses por la violencia y la extorsión en distintas regiones del país.

El homicidio se registró horas antes de la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Veracruz, en su recorrido por las zonas dañadas por las lluvias de octubre.

"Escuchamos y atendemos las necesidades de todas las familias afectadas por lluvias. No están solas", escribió la mandataria en redes sociales.

Las precipitaciones han dejado 79 muertos y 19 desaparecidos en México, según datos del Gobierno federal, con Veracruz como el estado más afectado (35 fallecidos).

FUE EN EL MISMO MUNICIPIO DONDE MATARON A MAESTRA IRMA

La violencia en Álamo Temapache no es un hecho aislado. En julio pasado, Irma Hernández, maestra jubilada y taxista, fue secuestrada y asesinada por un grupo armado en el mismo municipio.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi, el 70 por ciento de los veracruzanos considera que el estado es inseguro, un aumento considerable respecto al 53 por ciento registrado en junio pasado.