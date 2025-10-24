  • 24° C
Policiaca

Fiscalía de Sinaloa libera los cuerpos de abuela y nieto asesinados brutalmente en su casa

Los cuerpos serán entregados a sus familiares, con apoyo institucional de 3 organismos de búsqueda de desaparecidos y atención a víctimas

Oct. 24, 2025
Los restos mortales de doña Martha y su nieto Jorge Alberto ya fueron entregados a sus familiares, quienes los trasladarán al estado de Veracruz, de donde eran originarios, informó la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGES).

Como se recordará, la adulta mayor de 74 años de edad y su nieto, de 33, eran oriundos de Minatitlán, quienes fueron brutalmente asesinados el lunes 20 de octubre cuando se encontraban en la casa que rentaban en el fraccionamiento Villas de Cortez, en Los Mochis, Sinaloa.

Los cadáveres estaban a resguardo de una funeraria, y la tarde de este viernes fueron liberados por las autoridades para su traslado y sepultura en su tierra natal.

El traslado y entrega de los cuerpos se realizó con apoyo de la Oficina de Apoyo a Búsquedas de Desaparecidos en el municipio de Ahome, en coordinación con la Comisión Estatal de Búsqueda y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Como se recordará, la señora Martha y Jorge Alberto fueron encontrados sin vida al interior de su domicilio; ella fue estrangulada y agredida con saña, mientras que el hombre fue apuñalado.

A la fecha, las autoridades no han informado avances sobre el caso, pero que lo último que se supo es que ella fue vista con vida el viernes 17 de octubre, mientras que su nieto, la madrugada del domingo, cuando se realizaba un convivio en la casa.

Edel Osuna
