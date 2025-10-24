Vinculan a proceso a adulto mayor por acoso y abuso sexual en Mazatán

Como resultado de las investigaciones desarrolladas por la Vicefiscalía de Feminicidios y Delitos por Razones de Género, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo la vinculación a proceso en contra de Héctor “N”, de 70 años, por su probable responsabilidad en los delitos de acoso sexual y abuso sexual, en perjuicio de una adolescente de identidad reservada, en Mazatán.

El mandato judicial fue ejecutado por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), en seguimiento a los datos de prueba integrados por el Agente del Ministerio Público, luego de que se acreditaran conductas de índole sexual en agravio de la víctima.

Los hechos imputados ocurrieron el pasado 28 de septiembre, en un domicilio que funciona como comercio en la colonia Altas, donde el sujeto, realizó comentarios con connotación sexual y posteriormente efectuó tocamientos indebidos en el cuerpo de la menor, sin su consentimiento, vulnerando su seguridad sexual y su libre desarrollo como persona.

Durante la audiencia inicial, el juez determinó vincular a proceso a Héctor “N” y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, al considerar que existe riesgo para la víctima y la sociedad; además, se fijó un plazo para el desarrollo de la investigación complementaria.

En el curso de las indagatorias, testigos refirieron que el imputado habría cometido conductas similares en perjuicio de otras menores en la misma localidad, por lo que la FGJES continúa con investigaciones paralelas para ubicar y proteger a posibles víctimas adicionales.