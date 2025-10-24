Ponen tras las rejas a Emmanuel "N" por privación ilegal de la libertad y corrupción de menores en Cananea

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), obtuvo de un juez el auto de vinculación a proceso en contra de Emmanuel "N", de 34 años de edad, por los delitos de privación ilegal de la libertad y corrupción de menores, cometidos en perjuicio de una menor de 13 años de edad.

Los hechos ocurrieron el pasado 10 de octubre, alrededor de las 23:00 horas, en la carretera Cananea-Ímuris, en la colonia El Barrilito. En dichas circunstancias de tiempo y lugar, el imputado arribó al exterior de un domicilio a bordo de un vehículo Nissan pick up de color blanco y, al ver a la menor víctima jugando en el exterior, la llamó hacia el vehículo.

El imputado tomó a la menor de su brazo izquierdo y la metió con violencia al interior del vehículo, tras esto se dirigió por la carretera Cananea-Ímuris hasta una gasolinera.

En ese lugar, el imputado detuvo la marcha y sacó un cigarro de mariguana, el cual le ofreció a la menor cautiva; fue en ese momento que la afectada logró abrir la puerta del vehículo para escapar y pedir ayuda a las personas que se encontraban en el lugar.

Mientras la menor huía, el imputado le gritaba insinuaciones de índole sexual mientras la llamaba a que subiera de nuevo al automotor, causando con ello daño emocional y psicológico en la víctima.

Tras la captura del señalado; en la primera audiencia, se le vinculó a proceso y se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva, a la espera de lograr una sentencia condenatoria en las siguientes etapas procesales.