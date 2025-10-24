Detienen al “Choco” por brutal ataque en Nogales

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) logró la vinculación a proceso contra José Ezequiel “N”, alias “El Choco”, por los delitos de homicidio calificado y lesiones que tardan en sanar más de 15 días y no ponen en peligro la vida.

El imputado es señalado como responsable de los hechos ocurridos la madrugada del 6 de agosto de 2020, aproximadamente a las 03:00 horas, cuando José Ezequiel “N”, en compañía de diversos copartícipes y portando armas de fuego, se introdujo en un domicilio ubicado en la calle Los Ángeles del fraccionamiento Misión de Anza, en Nogales.

Los agresores sorprendieron a las víctimas Jesús Eduardo “N” y Cecilio Alfonso “N” mientras dormían, los sacaron de la casa, los subieron a una camioneta tipo pick up y los llevaron con rumbo desconocido.

Posteriormente, los bajaron del vehículo y los golpearon con una tabla en diferentes partes del cuerpo y la cabeza; a consecuencia de esta agresión, Jesús Eduardo “N” falleció, mientras que Cecilio Alfonso “N” sufrió lesiones que tardan más de quince días en sanar y no ponen en peligro su vida.

Finalmente, el señalado y sus cómplices trasladaron y arrojaron a ambas víctimas frente a un domicilio en la calle San José de la colonia Misión de Anza; tras las investigaciones, se logró su captura y fue puesto en prisión preventiva.