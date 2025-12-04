Detienen a mujer por robo a tienda en Ciudad Obregón

Una mujer de 27 años de edad fue detenida por policías municipales, tras ser señalada por un presunto robo a una tienda departamental de Ciudad Obregón.

Lo anterior sucedió en una plaza comercial ubicada en el cruce de las calles California y Guerrero, de la colonia Cumuripa.

Personal de seguridad del comercio en cuestión, fue quien solicitó la intervención de los agentes, luego de detectar a la fémina, de nombre Jaqueline "N", cuando presuntamente sustrajo varias prendas de vestir y otros artículos sin pagar.

Por tal motivo, la mujer fue detenida y puesta a disposición de la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común, instancia que definirá su situación legal debido a que enfrenta cargos por la presunta comisión de robo a comercio.