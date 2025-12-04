  • 24° C
Policiaca

Detienen a mujer por robo a tienda en Ciudad Obregón

La joven sacó varios artículos sin pagar, por lo que fue turnada al Ministerio Público

Dic. 04, 2025
Una mujer de 27 años de edad fue detenida por policías municipales, tras ser señalada por un presunto robo a una tienda departamental de Ciudad Obregón.

Lo anterior sucedió en una plaza comercial ubicada en el cruce de las calles California y Guerrero, de la colonia Cumuripa.

Personal de seguridad del comercio en cuestión, fue quien solicitó la intervención de los agentes, luego de detectar a la fémina, de nombre Jaqueline "N", cuando presuntamente sustrajo varias prendas de vestir y otros artículos sin pagar.

Por tal motivo, la mujer fue detenida y puesta a disposición de la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común, instancia que definirá su situación legal debido a que enfrenta cargos por la presunta comisión de robo a comercio.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

