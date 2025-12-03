Capturan a mujer por robo a comercio en Ciudad Obregón

Elementos de la Policía Municipal detuvieron a una mujer identificada como Marisela "N", luego de que presuntamente robara algunos artículos en una tienda departamental de la colonia Hidalgo.

Los hechos sucedieron en calle 200 y Yucatán, frente a la Central de Autobuses de Ciudad Obregón, cuando personal del establecimiento solicitó la presencia de los agentes, luego de que la joven de 25 años de edad, presuntamente intentara llevarse algunas piezas de ropa interior y un bolso de mano sin pagar, además de que presentó un comportamiento agresivo al ser descubierta.

Por tal motivo, Marisela "N" fue detenida por la presunta comisión del delito de robo a comercio, y una vez realizado el papeleo correspondiente en la Jefatura de Policía Municipal, fue turnada al Ministerio Público.