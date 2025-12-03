Alertan por extorsionadores que se hacen pasar por agentes de la Fiscalía de Sonora

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) detectó un nuevo modus operandi de delincuentes que realizan extorsiones telefónicas y virtuales.

Los extorsionadores se identifican falsamente como agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora. Engañan a sus víctimas diciendo que necesitan verlos en un lugar público e incluso llegan a pedir que salgan de su casa para revisarles el celular.

Lo anterior es completamente falso, pues la dependencia aclaró que ninguno de sus elementos puede citar personas en la calle; y tampoco pueden pedir revisar un teléfono en un sitio público.

La Fiscalía recomienda que, en caso de recibir una llamada o mensaje de ese tipo, colgar de inmediato, así como no compartir datos personales, ni trasladarse a los lugares donde se les cita.

De igual modo, es importante llamar directamente a los números oficiales de la autoridad, ya sea al 911 o 089 para verificar o denunciar el intento de extorsión.