  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 3 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Alertan por extorsionadores que se hacen pasar por agentes de la Fiscalía de Sonora

Los delincuentes llaman por teléfono y citan a sus víctimas en la calle, para pedirles revisar sus teléfonos

Dic. 03, 2025
Alertan por extorsionadores que se hacen pasar por agentes de la Fiscalía de Sonora

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) detectó un nuevo modus operandi de delincuentes que realizan extorsiones telefónicas y virtuales.

Los extorsionadores se identifican falsamente como agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora. Engañan a sus víctimas diciendo que necesitan verlos en un lugar público e incluso llegan a pedir que salgan de su casa para revisarles el celular.

Lo anterior es completamente falso, pues la dependencia aclaró que ninguno de sus elementos puede citar personas en la calle; y tampoco pueden pedir revisar un teléfono en un sitio público.

La Fiscalía recomienda que, en caso de recibir una llamada o mensaje de ese tipo, colgar de inmediato, así como no compartir datos personales, ni trasladarse a los lugares donde se les cita.

De igual modo, es importante llamar directamente a los números oficiales de la autoridad, ya sea al 911 o 089 para verificar o denunciar el intento de extorsión.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

Contenido Relacionado
Vuelca automóvil en la calle Náinari de Ciudad Obregón
Policiaca

Vuelca automóvil en la calle Náinari de Ciudad Obregón

Diciembre 03, 2025

El aparatoso incidente no dejó personas heridas, solamente daños materiales

Violencia en Cajeme: Primer asesinato del mes
Policiaca

Violencia en Cajeme: Primer asesinato del mes

Diciembre 02, 2025

El hecho violento fue cometido en la colonia Cajeme al norte de Ciudad Obregón

Tras ataque armado logran la detención de 5 delincuentes
Policiaca

Tras ataque armado logran la detención de 5 delincuentes

Diciembre 02, 2025

Luego de que se registrara una agresión armada en la comisaría de Cócorit se logró la aprehensión de los presuntos delincuentes