Identifican a detenidos tras balacera en Cócorit, traían "cuerno de chivo" y droga

Tras un reporte a la línea de emergencias 911 por detonaciones de arma de fuego en la Comisaría de Cócorit, elementos de la Policía Municipal, con apoyo de la Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Policía Estatal y el Ejército detuvieron a cuatro hombres y aseguraron un arma de fuego, cartuchos y dosis de droga.

Lo anterior sucedió en calle 5 de Mayo y Argentina, de la colonia Centro, luego de que, presuntamente, los sujetos en cuestión intentaran privar de la vida a un hombre.

Quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público son Brayan Jesús "N", de 20 años de edad; Arturo "N", de 58 años; Roberto "N", de 53 años; y Humberto Daniel "N", de 38.

En el lugar se aseguró un arma de fuego tipo AK-47 o "cuerno de chivo", tres cargadores abastecidos con un total de 73 cartuchos; dos envoltorios con sustancia granulada color blanco con características similares a la metanfetamina o cristal; así como una motocicleta marca Vento F150, color negro, sin placas.