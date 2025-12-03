  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 3 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Identifican a detenidos tras balacera en Cócorit, traían "cuerno de chivo" y droga

Los cuatro sujetos fueron capturados durante un operativo desplegado en el Centro de la Comisaría

Dic. 03, 2025
Identifican a detenidos tras balacera en Cócorit, traían "cuerno de chivo" y droga

Tras un reporte a la línea de emergencias 911 por detonaciones de arma de fuego en la Comisaría de Cócorit, elementos de la Policía Municipal, con apoyo de la Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Policía Estatal y el Ejército detuvieron a cuatro hombres y aseguraron un arma de fuego, cartuchos y dosis de droga.

Lo anterior sucedió en calle 5 de Mayo y Argentina, de la colonia Centro, luego de que, presuntamente, los sujetos en cuestión intentaran privar de la vida a un hombre.

Quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público son Brayan Jesús "N", de 20 años de edad; Arturo "N", de 58 años; Roberto "N", de 53 años; y Humberto Daniel "N", de 38.

En el lugar se aseguró un arma de fuego tipo AK-47 o "cuerno de chivo", tres cargadores abastecidos con un total de 73 cartuchos; dos envoltorios con sustancia granulada color blanco con características similares a la metanfetamina o cristal; así como una motocicleta marca Vento F150, color negro, sin placas.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

Contenido Relacionado
Vinculan a proceso a presunto asesino de menor en Ciudad Obregón
Policiaca

Vinculan a proceso a presunto asesino de menor en Ciudad Obregón

Diciembre 03, 2025

El pasado 15 de octubre, Manuel Leonardo "N" habría disparado contra una jovencita en Urbi Villa del Rey

Capturan a mujer por robo a comercio en Ciudad Obregón
Policiaca

Capturan a mujer por robo a comercio en Ciudad Obregón

Diciembre 03, 2025

La joven de 25 años habría intentado sustraer ropa interior del comercio sin pagar

Alertan por extorsionadores que se hacen pasar por agentes de la Fiscalía de Sonora
Policiaca

Alertan por extorsionadores que se hacen pasar por agentes de la Fiscalía de Sonora

Diciembre 03, 2025

Los delincuentes llaman por teléfono y citan a sus víctimas en la calle, para pedirles revisar sus teléfonos