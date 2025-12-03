Vinculan a proceso a presunto asesino de menor en Ciudad Obregón

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo la vinculación a proceso de Manuel Leonardo "N", de 31 años, por el delito de homicidio calificado por premeditación, alevosía y ventaja cometido en agravio de una menor de 14 años, en Ciudad Obregón.

El juez consideró suficientes los datos de prueba, calificó de legal la detención y dictó prisión preventiva justificada como medida cautelar, dada la gravedad de los hechos y el riesgo procesal existente.

Las indagatorias establecen que el pasado 15 de octubre, alrededor de las 20:00 horas, Manuel Leonardo "N" acudió a un domicilio ubicado en la esquina de las calles Castilla y Córdova, en la colonia Urbi Villa del Rey, tras planear previamente la agresión.

Ahí sorprendió a la víctima, sin darle oportunidad de defenderse; de acuerdo con las investigaciones, actuó con clara ventaja y empleó un arma de fuego con la que realizó varios disparos en su contra, causándole lesiones mortales.