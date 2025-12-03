  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 3 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Vinculan a proceso a presunto asesino de menor en Ciudad Obregón

El pasado 15 de octubre, Manuel Leonardo "N" habría disparado contra una jovencita en Urbi Villa del Rey

Dic. 03, 2025
Vinculan a proceso a presunto asesino de menor en Ciudad Obregón

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo la vinculación a proceso de Manuel Leonardo "N", de 31 años, por el delito de homicidio calificado por premeditación, alevosía y ventaja cometido en agravio de una menor de 14 años, en Ciudad Obregón.

El juez consideró suficientes los datos de prueba, calificó de legal la detención y dictó prisión preventiva justificada como medida cautelar, dada la gravedad de los hechos y el riesgo procesal existente.

Las indagatorias establecen que el pasado 15 de octubre, alrededor de las 20:00 horas, Manuel Leonardo "N" acudió a un domicilio ubicado en la esquina de las calles Castilla y Córdova, en la colonia Urbi Villa del Rey, tras planear previamente la agresión.

Ahí sorprendió a la víctima, sin darle oportunidad de defenderse; de acuerdo con las investigaciones, actuó con clara ventaja y empleó un arma de fuego con la que realizó varios disparos en su contra, causándole lesiones mortales.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

Contenido Relacionado
Capturan a mujer por robo a comercio en Ciudad Obregón
Policiaca

Capturan a mujer por robo a comercio en Ciudad Obregón

Diciembre 03, 2025

La joven de 25 años habría intentado sustraer ropa interior del comercio sin pagar

Identifican a detenidos tras balacera en Cócorit, traían "cuerno de chivo" y droga
Policiaca

Identifican a detenidos tras balacera en Cócorit, traían "cuerno de chivo" y droga

Diciembre 03, 2025

Los cuatro sujetos fueron capturados durante un operativo desplegado en el Centro de la Comisaría

Alertan por extorsionadores que se hacen pasar por agentes de la Fiscalía de Sonora
Policiaca

Alertan por extorsionadores que se hacen pasar por agentes de la Fiscalía de Sonora

Diciembre 03, 2025

Los delincuentes llaman por teléfono y citan a sus víctimas en la calle, para pedirles revisar sus teléfonos