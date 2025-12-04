  • 24° C
  Ciudad Obregón
  Jueves, 4 De Diciembre Del 2025
Policiaca

Vuelca tráiler en carretera Ciudad Obregón – Guaymas

El incidente sucedió en el kilómetro 65; no se reportaron personas heridas

Dic. 04, 2025
Vuelca tráiler en carretera Ciudad Obregón – Guaymas

La mañana de este jueves se registró un accidente de tránsito en la carretera Internacional México 15, lo que movilizó a autoridades y cuerpos de emergencias.

Los hechos tuvieron lugar en el kilómetro 65 de la carretera Ciudad Obregón – Guaymas, cuando un tráiler se salió de la cinta asfáltica y volcó, terminando apoyado sobre el costado izquierdo. A pesar de que los daños fueron graves, el chofer logró salir ileso.

Mientras agentes de la Guardia Nacional división Caminos tomaban nota del hecho, la carga que llevaba la unidad; consistente en cajas de cartón, fue transbordada a otro camión, lo que ocasionó que el tráfico fluyera lentamente en ese tramo de la carretera por poco más de una hora. En cuanto al tráiler accidentado, una grúa lo remolcó al corralón, donde quedaría bajo resguardo.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

