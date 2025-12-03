Pierde la vida al chocar el auto que había robado en Ciudad Obregón

Durante los primeros minutos del miércoles ocurrió un fatal accidente, en el que perdió la vida un hombre que conducía un vehículo que presuntamente acababa de robar.

El percance tuvo lugar en la calle 200 y 1; a dos kilómetros al poniente del Campo 2, donde un sedán Volkswagen Beetle de color amarillo se impactó con un puente de concreto y volcó.

Dicho automóvil había sido robado minutos antes, en el estacionamiento de una tienda de conveniencia ubicada en las calles Antonio Caso y Jesús García de la colonia Urbi Villas del Real, al poniente de Ciudad Obregón.

En ese lugar, el conductor fue abordado por un sujeto que; a punta de pistola, lo despojó de las llaves y abordó el vehículo, en el que huyó por la calle Antonio Caso hasta llegar a la 200, la cual, tomó hacia el poniente, hasta que se accidentó.

Las investigaciones en torno al incidente quedaron a cargo de la Fiscalía del Estado, cuyo personal trasladó el cadáver al anfiteatro, donde le practicarían la autopsia, y quedaría a la espera de ser identificado.