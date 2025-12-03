Cae camioneta al Canal Bajo, en la Comisaría de Providencia

Dentro del Canal Bajo, terminó una pick up Chevrolet S-10 de color blanco y modelo atrasado, luego de que su conductor perdiera el control del volante.

El incidente ocurrió la mañana del miércoles, a unos 400 metros al poniente de la calle Base, en la Comisaría de Providencia.

La unidad motriz circulaba por el margen derecho del canal, rumbo al oriente, cuando se precipitó a las aguas.

Su conductor logró ponerse a salvo al nadar hacia la orilla; y posteriormente pidió ayuda, lo que movilizó a agentes del Departamento de Tránsito y también a bomberos.

Los uniformados tomaron nota de los hechos y redactaron un informe, mientras que la camioneta fue sustraída de las aguas con una grúa, la cual, también se encargó de su traslado al corralón.