  24° C
  Ciudad Obregón
  Miércoles, 3 De Diciembre Del 2025
Policiaca

Cae camioneta al Canal Bajo, en la Comisaría de Providencia

El chofer de la unidad salió ileso; logró nadar hasta la orilla y pedir ayuda

Dic. 03, 2025
Dentro del Canal Bajo, terminó una pick up Chevrolet S-10 de color blanco y modelo atrasado, luego de que su conductor perdiera el control del volante.

El incidente ocurrió la mañana del miércoles, a unos 400 metros al poniente de la calle Base, en la Comisaría de Providencia.

La unidad motriz circulaba por el margen derecho del canal, rumbo al oriente, cuando se precipitó a las aguas.

Su conductor logró ponerse a salvo al nadar hacia la orilla; y posteriormente pidió ayuda, lo que movilizó a agentes del Departamento de Tránsito y también a bomberos.

Los uniformados tomaron nota de los hechos y redactaron un informe, mientras que la camioneta fue sustraída de las aguas con una grúa, la cual, también se encargó de su traslado al corralón.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

