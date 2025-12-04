Detienen a sujeto con machete en Ciudad Obregón; podría estar implicado en ataque a joven mujer

Un hombre de 23 años de edad fue detenido por elementos de la Policía Municipal, por la portación de un arma blanca, mismo que, podría estar relacionado con el ataque a una muchacha registrado la noche del martes.

Se trata de José Isidro “N”, quien fue detectado por los oficiales en calle Miguel Alemán y Morelos, al norte de Ciudad Obregón.

De manera extraoficial, trascendió que el individuo estaría relacionado con el ataque a una mujer de 23 años, mismo que ocurrió a unas cuadras de donde el hombre fue detenido; en la calle Morelos y Tamaulipas.

Gracias a una publicación que se viralizó en redes sociales, se pudo conocer que la afectada acababa de salir de su trabajo y se disponía a abordar su vehículo, cuando se le acercó un sujeto con machete en mano, mismo que le exigió que entregara todas sus pertenencias.

La joven procedió a mostrarle que no llevaba nada de valor consigo, a lo que el sujeto reaccionó atacándola con el arma blanca, ocasionándole dos heridas en una de sus piernas, y una más en una costilla.

Tras el ataque, el sujeto huyó a fuerza de carrera, mientras que la víctima logró pedir ayuda a su pareja, quien la trasladó a un hospital donde recibió atención médica.

Debido a que José Isidro “N” fue detenido cerca de donde ocurrieron los hechos, además de la similitud del arma empleada en el ataque con la que le fue confiscada, autoridades investigan si fue él quien atentó contra la joven.