Elementos de la Marina vuelven a protagonizar choque en Ciudad Obregón

De nueva cuenta, una patrulla de la Secretaría de Marina estuvo involucrada en un accidente de tránsito, que dejó como saldo daños en dos vehículos, uno de ellos perteneciente a la Policía Estatal.

El choque sucedió el jueves a mediodía en la calle Santa Carolina entre Santa Araceli y Santa Elisa, en el fraccionamiento El Campanario, ubicado al oriente de Ciudad Obregón.

La unidad de la Secretaría de Marina; con número 400435, realizaba un rondín por el sector, junto a la patrulla 15616 de la Policía Estatal de Seguridad Pública.

De manera extraoficial, trascendió que perseguían a un sujeto sospechoso cuando la unidad de la Marina chocó con la patrulla de la Policía, y posteriormente se impactó con un sedán Ford Mustang de color negro, que estaba estacionado. Los daños en los tres automóviles fueron menores, mientras que sus ocupantes salieron ilesos.

Apenas el pasado sábado, elementos de la misma corporación ya habían protagonizado un accidente, en carretera Internacional y calle Sinaloa, en la Comisaría de Esperanza, donde hubo varios lesionados y al menos tres automóviles dañados.