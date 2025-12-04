Ofrecen trabajo a un hombre en Ciudad Obregón, pero lo obligan a involucrarse en actividades ilícitas

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) celebró audiencia inicial de control de detención en contra de Carlos "N" y Abel "N", señalados por su probable participación en el secuestro de un hombre, en Ciudad Obregón.

El juez decretó de legal la detención, permitió la formulación de imputación y ordenó prisión preventiva justificada, quedando pendiente la resolución de vinculación a proceso tras ampliarse el término constitucional a solicitud de la defensa.

Las investigaciones establecen que, hace aproximadamente un mes, los imputados convencieron a la víctima de trasladarse desde el municipio de Quiriego, hacia Ciudad Obregón, con la promesa de ofrecerle trabajo.

Al llegar a un domicilio ubicado en la colonia Valle Dorado, el afectado fue restringido de su libertad mediante amenazas y presiones destinadas a obligarlo a involucrarse en actividades ilícitas.

Durante su retención, los agresores ejercieron control sobre la víctima mediante intimidación armada y advertencias dirigidas a su familia, prolongando la situación por cerca de un mes dentro del inmueble.

El pasado 1 de diciembre, la víctima logró comunicarse al número de emergencias 911 aprovechando un momento en que quedó sin vigilancia; personal de la Policía Municipal y de la Secretaría de Marina Amada de México (Semar) acudió al sitio, rescató a la persona afectada y realizó la detención en flagrancia de ambos imputados, asegurando además un arma de fuego tipo pistola con su cargador abastecido.