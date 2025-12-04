Capturan a cinco personas con droga durante operativos coordinados en Ciudad Obregón

Personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) desplegó operativos en distintas colonias del sur de Ciudad Obregón, los cuales dieron como resultado cinco detenidos y aseguramiento de varias dosis de drogas

La primera acción se registró en la colonia Cortinas, donde efectivos fue capturado Humberto "N", alias "El Tito", de 34 años, ya que entre sus pertenencias traía 10 envoltorios que contenían cristal, así como 570 pesos, presuntamente obtenidos por su venta.

Un segundo operativo se efectuó en la colonia Sochiloa, donde fueron detenidos José Ricardo "N", alias "El Boky", de 25 años, y Rody de Jesús "N", de 20, quienes tenían en su posesión 33 envoltorios de mariguana y 70 pesos al parecer relacionados con actividades de narcomenudeo.

En una tercera intervención, se cumplimentó una orden de cateo en un domicilio de la colonia Primero de Mayo, se capturó a Laura Isabel "N", alias "La China", de 38 años, y Juan José "N", alias "El Flaco" y/o "La Cholla", de 53, tras asegurar 20 envoltorios con cristal, múltiples bolsas transparentes y 590 pesos vinculados a la venta del narcótico.

Todos los indicios quedaron debidamente asegurados y los detenidos fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público para la integración correspondiente de las carpetas de investigación.