  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 4 De Diciembre Del 2025
Policiaca

Ofrecieron trabajo a un hombre en Ciudad Obregón, pero lo obligaron a involucrarse en actividades ilícitas

Mediante engaños, los imputados convencieron a la víctima de trasladarse desde Quiriego a Ciudad Obregón, donde la mantuvieron privada de su libertad

Dic. 04, 2025
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) celebró audiencia inicial de control de detención en contra de Carlos “N” y Abel “N”, señalados por su probable participación en el secuestro de un hombre, en Ciudad Obregón.

El juez decretó de legal la detención, permitió la formulación de imputación y ordenó prisión preventiva justificada, quedando pendiente la resolución de vinculación a proceso tras ampliarse el término constitucional a solicitud de la defensa.

Las investigaciones establecen que, hace aproximadamente un mes, los imputados convencieron a la víctima de trasladarse desde el municipio de Quiriego, hacia Ciudad Obregón con la promesa de ofrecerle trabajo.

Al llegar a un domicilio ubicado en la colonia Valle Dorado, el afectado fue restringido de su libertad mediante amenazas y presiones destinadas a obligarlo a involucrarse en actividades ilícitas.

Durante su retención, los agresores ejercieron control sobre la víctima mediante intimidación armada y advertencias dirigidas a su familia, prolongando la situación por cerca de un mes dentro del inmueble.

El pasado 1 de diciembre, la víctima logró comunicarse al número de emergencias 911 aprovechando un momento en que quedó sin vigilancia; personal de la Policía Municipal y de la Secretaría de Marina Amada de México (Semar) acudió al sitio, rescató a la persona afectada y realizó la detención en flagrancia de ambos imputados, asegurando además un arma de fuego tipo pistola con su cargador abastecido.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

