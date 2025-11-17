Agresión con disparos en antro al norte de Ciudad Obregón

La madrugada de este lunes se tiñó de violencia al norte de Ciudad Obregón, cuando un pleito escaló rápidamente hasta llegar a los disparos afuera de un antro muy concurrido. El saldo de la agresión dejó a dos personas con lesiones, quienes, en un acto de urgencia, tuvieron que ser transportadas al hospital en una patrulla policial para recibir atención médica inmediata.

Los hechos se desarrollaron en la calle Miguel Alemán, entre las calles Yaqui y Mayo, un punto que ya ha sido noticia por episodios similares. Al llegar los servicios de emergencia, el escenario era claro: varios casquillos percutidos se esparcían sobre el pavimento. Peritos de la Fiscalía se dieron a la tarea de asegurar esta evidencia balística, que ahora es crucial para las investigaciones que intentan esclarecer los hechos y dar con los responsables.

¿QUÉ ANTECEDENTES DE INSEGURIDAD EXISTEN EN LA ZONA NORTE?

Mientras las autoridades trabajan para identificar a las víctimas y reconstruir la cadena de eventos, este incidente revive un recuerdo reciente de inseguridad en la misma zona. Resulta imposible olvidar lo sucedido el pasado 29 de septiembre, cuando una agente de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) fue detenida en un antro de la misma ubicación, luego de amagar con su arma reglamentaria a policías municipales y a elementos de Marina que intentaban calmar un altercado en el que ella estaba involucrada.

Ese antecedente, donde la agente Jessica Abigail G. B. fue finalmente sometida y trasladada a la Jefatura de Policía Municipal, pinta un panorama preocupante sobre los niveles de tensión y la facilidad con la que surgen las agresiones en estos espacios de esparcimiento nocturno. La repetición de eventos violentos en un mismo corredor plantea serias dudas sobre la seguridad y las dinámicas criminales que operan en la zona norte de la ciudad, dejando a la comunidad en alerta y a la espera de respuestas contundentes por parte de las autoridades.