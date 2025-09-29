  • 24° C
Policiaca

Detienen a elemento de la AMIC en antro de Ciudad Obregón

La mujer sostuvo un altercado con otras personas en el centro nocturno, cuando acudieron policías municipales los amenazó con un arma

Sep. 29, 2025
Durante la madrugada de este lunes, una elemento de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) fue detenida por policías municipales e infantes de Marina, en un antro ubicado al norte de Ciudad Obregón.

Lo anterior sucedió a las 02:30 horas, en calle Miguel Alemán y Yaqui, sitio en el que Jessica Abigail G. B. se encontraba conviviendo e ingiriendo bebidas alcohólicas.

La joven mujer sostuvo un altercado con otras personas en el centro nocturno, por lo que el personal de seguridad solicitó la intervención de autoridades.

Cuando los policías acudieron para controlar la situación, la policía ministerial los amagó con su arma de cargo, por lo que fue sometida, y la trasladaron a la Jefatura de Policía Municipal.

Se informó que, además del arma corta con la que amenazó a los agentes municipales y de Marina, le decomisaron tres cargadores de arma larga y un chaleco táctico.

Finalmente, Jessica Abigail fue puesta a disposición del Ministerio Público, para las investigaciones correspondientes.

Roke Arballo
