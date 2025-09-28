Muere sexagenario tras ataque armado al sur de Ciudad Obregón

Un fuerte despliegue policiaco y militar se generó tras el reporte de una balacera en las inmediaciones de la colonia Valle Dorado, donde un hombre de 62 años de edad fue privado de la vida.

El violento episodio ocurrió poco antes de las 22:00 horas del sábado, en calle Jalisco entre Valle del Trigo y Valle del Algodón, al sur de Ciudad Obregón.

La víctima; identificada como Alberto S. S., conducía una vagoneta Ford Explorer de color blanco y modelo atrasado, cuando desconocidos abrieron fuego en su contra.

Tras ser acribillado, el hombre perdió el control del volante y se impactó con dos autos estacionados, mientras que los gatilleros emprendieron la huida.

Minutos después arribó una ambulancia de Cruz Roja, pero los paramédicos no pudieron hacer nada por él.

Peritos de la Fiscalía del Estado se encargaron de la búsqueda y recolección de indicios, además, llevaron el cadáver al anfiteatro para la autopsia de ley.