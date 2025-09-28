Hallan a joven sin vida en la Laguna del Náinari

La mañana de este domingo, autoridades y cuerpos de emergencias se movilizaron hacia la Laguna del Náinari, tras recibir el reporte del hallazgo de una persona sin vida flotando en las aguas.

Lo anterior sucedió a eso de las 06:30 horas, a la altura de las calles Kino y Ostimuri, al noroeste de Ciudad Obregón.

Mientras elementos de la Policía brindaban protección perimetral, buzos del Departamento de Bomberos se encargaron de recuperar el cuerpo, mismo que fue entregado a personal de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora (FGJES) para las investigaciones correspondientes.

De manera extraoficial, trascendió que el occiso no presentaba signos de violencia; y que habría perecido ahogado en las aguas de la Laguna.

De igual modo, se dijo que podría tratarse de Humberto R. A. de 17 años de edad, quien había sido reportado como desaparecido el pasado viernes 26 de septiembre.

El menor de edad fue visto por última vez en la colonia Primero de Mayo, y de acuerdo con la información compartida en el boletín de la Comisión Estatal de Búsqueda de Sonora, se encontraba bajo medicación, ya que sufría Trastorno del Espectro Autista.