  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Domingo, 28 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Vuelca tráiler en Libramiento de Guaymas

El chofer de la pesada unidad resultó lesionado, por lo que lo trasladaron a un hospital

Sep. 28, 2025
Vuelca tráiler en Libramiento de Guaymas

Un tractocamión volcó la mañana del domingo, al transitar sobre la carretera Internacional México 15, en el tramo Guaymas – Hermosillo.

El accidente ocurrió en el Libramiento, precisamente con dirección hacia el norte, cuando el chofer de la unidad de carga; de la marca Kenworth y color blanco, perdió el control del volante.

Tanto el camión como el semirremolque que tenía acoplado, quedaron apoyados sobre su lazo izquierdo; y obstruyendo parcialmente la circulación.

La situación ocasionó que el tráfico fluyera de manera lenta en el primer kilómetro del libramiento, hasta que el tráiler fue retirado de la cinta asfáltica.

En cuanto al chofer, paramédicos de Caminos y Puentes Federales (Capufe) lo llevaron a un hospital, ya que resultó lesionado.

Agentes de la Guardia Nacional división Caminos se hicieron cargo de tomar nota del percance, para los fines legales correspondientes.

Roke Arballo
Roke Arballo
Contenido Relacionado
Aparatoso choque al sur de Ciudad Obregón
Policiaca

Aparatoso choque al sur de Ciudad Obregón

Septiembre 28, 2025

Aunque los daños que resintieron ambos vehículos fueron considerables, no se reportaron personas lesionadas

Muere sexagenario tras ataque armado al sur de Ciudad Obregón
Policiaca

Muere sexagenario tras ataque armado al sur de Ciudad Obregón

Septiembre 28, 2025

La víctima fue acribillada cuando conducía una camioneta por la calle Jalisco, en la colonia Valle Dorado

Hallan a joven sin vida en la Laguna del Náinari
Policiaca

Hallan a joven sin vida en la Laguna del Náinari

Septiembre 28, 2025

Trascendió que podría tratarse de un menor de edad que había sido reportado como desaparecido