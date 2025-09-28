Vuelca tráiler en Libramiento de Guaymas

Un tractocamión volcó la mañana del domingo, al transitar sobre la carretera Internacional México 15, en el tramo Guaymas – Hermosillo.

El accidente ocurrió en el Libramiento, precisamente con dirección hacia el norte, cuando el chofer de la unidad de carga; de la marca Kenworth y color blanco, perdió el control del volante.

Tanto el camión como el semirremolque que tenía acoplado, quedaron apoyados sobre su lazo izquierdo; y obstruyendo parcialmente la circulación.

La situación ocasionó que el tráfico fluyera de manera lenta en el primer kilómetro del libramiento, hasta que el tráiler fue retirado de la cinta asfáltica.

En cuanto al chofer, paramédicos de Caminos y Puentes Federales (Capufe) lo llevaron a un hospital, ya que resultó lesionado.

Agentes de la Guardia Nacional división Caminos se hicieron cargo de tomar nota del percance, para los fines legales correspondientes.