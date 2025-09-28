  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Domingo, 28 De Septiembre Del 2025
Policiaca

Aparatoso choque al sur de Ciudad Obregón

Aunque los daños que resintieron ambos vehículos fueron considerables, no se reportaron personas lesionadas

Sep. 28, 2025
Dos vehículos participaron en un fuerte accidente durante la mañana de este domingo, al transitar por la colonia Municipio Libre.

Los hechos sucedieron a las 10:00 horas, en calle Jalisco y Lázaro Mercado, al sur de Ciudad Obregón.

Los vehículos involucrados son un sedán Ford Figo de color gris, y una vagoneta Jeep Liberty de color negro.

Ambas unidades presentaron serios daños; sin embargo, no se reportaron personas lesionadas, por lo que solamente fue necesario que intervinieran elementos del Departamento de Tránsito Municipal, quienes realizaron un peritaje, con el fin de determinar cómo ocurrieron los hechos, y así fincar responsabilidades.

