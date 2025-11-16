  • 24° C
Policiaca

"Cae" presunto narcomenudista en Esperanza

El joven fue detenido durante un cateo, en el que se aseguraron varias porciones de droga

Nov. 16, 2025
En un operativo conjunto entre la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), se logró la detención de un sujeto por delitos contra la salud.

La acción se llevó a cabo en cumplimiento de una orden de cateo ejecutada el pasado 12 de noviembre, en un domicilio ubicado en la avenida Cimarrón, de la colonia Las Praderas, en la comisaría de Esperanza.

Durante la diligencia, se logró el aseguramiento de Luis Alberto "N", de 23 años, y se decomisaron 15 envoltorios conteniendo la droga sintética conocida como crystal, indicios que se presume eran utilizados para la venta y distribución de narcóticos en la zona.

El detenido y los indicios asegurados quedaron a disposición del agente del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes

