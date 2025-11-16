  • 24° C
Policiaca

Accidente en la México 15: hay varios heridos, 5 de ellos están graves

El percance, en el que participó una camioneta, se registró cerca de la “Y” griega de Bácum, al norte de Ciudad Obregón; las víctimas son jornaleros

Nov. 16, 2025
El tramo Ciudad Obregón-Guaymas, de la carretera Internacional Federal México 15, fue escenario de un fuerte accidente vial durante la tarde de este domingo 16 de noviembre.

Los hechos sucedieron a las 17:00 horas, a dos kilómetros al sur de la “Y” griega de Bácum, cuando una pick up que transportaba jornaleros se salió del camino y volcó.

En total, 14 personas resultaron heridas, quienes fueron auxiliadas por paramédicos de Cruz Roja de la Delegación de Ciudad Obregón, personal del Departamento de Bomberos de Cajeme y de Bácum, así como socorristas de Caminos y Puentes Federales (Capufe).

Todos fueron trasladados al Hospital IMSS Bienestar de Ciudad Obregón, donde cinco de ellos se reportan graves, mientras que el resto resultó con lesiones de consideración, pero se reportan estables.

De los hechos tomó nota personal de la Guardia Nacional (GN), división Caminos, para los fines legales correspondientes.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

