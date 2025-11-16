  • 24° C
Policiaca

En Hermosillo, lo sentencian a más de 20 años de cárcel por abuso a una menor

El hombre habría aprovechado sus lazos familiares con la vícitma para cometer actos indebidos

Nov. 16, 2025
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), obtuvo una sentencia condenatoria con una pena global de 21 años y 2 meses de prisión contra Óscar Armando "N", de 32 años, por los delitos de abuso sexual agravado y violación, cometidos en perjuicio de una adolescente de 14 años de edad.

La investigación ministerial demostró que el imputado, en su carácter familiar consanguíneo de la víctima, se aprovechó de la relación familiar y la confianza depositada para cometer los crímenes en su propio domicilio, ubicado en la colonia San Luis de Hermosillo.

Los hechos iniciaron el 28 de julio de 2024, cuando Óscar Armando "N" realizó actos eróticos contra la menor; posteriormente, el 4 de agosto de 2024, consumó el delito de violación en contra de la adolescente.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

