En Hermosillo, lo sentencian a más de 20 años de cárcel por abuso a una menor

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), obtuvo una sentencia condenatoria con una pena global de 21 años y 2 meses de prisión contra Óscar Armando "N", de 32 años, por los delitos de abuso sexual agravado y violación, cometidos en perjuicio de una adolescente de 14 años de edad.

La investigación ministerial demostró que el imputado, en su carácter familiar consanguíneo de la víctima, se aprovechó de la relación familiar y la confianza depositada para cometer los crímenes en su propio domicilio, ubicado en la colonia San Luis de Hermosillo.

Los hechos iniciaron el 28 de julio de 2024, cuando Óscar Armando "N" realizó actos eróticos contra la menor; posteriormente, el 4 de agosto de 2024, consumó el delito de violación en contra de la adolescente.