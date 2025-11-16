  • 24° C
Policiaca

Cae vehículo a Canal Bajo en Providencia; hay un muerto

El hoy occiso habría perdido el control del volante al conducir por el bordo del canal

Nov. 16, 2025
Un trágico suceso ocurrió durante la madrugada de este domingo al poniente de Ciudad Obregón, donde un joven de 29 años perdió la vida en las aguas del Canal Bajo.

Fue poco después de las 03:00 horas, cuando Gustavo Adolfo V. A. perdió el control del volante del auto que conducía; un Ford Mustang blanco, de modelo atrasado. Lo anterior, cuando conducía por el bordo del canal, cerca de la calle Benito Juárez, en la Comisaría de Providencia.

Acto seguido, el vehículo se precipitó al afluente, y el joven quedó atrapado en su interior hasta que llegó personal del Departamento de Bomberos, quien logró sustraerlo, pero ya sin signos vitales.

Mientras agentes de la Policía vigilaban el área y tomaban nota de los hechos, una grúa remolcó el Mustang, mientras que, el cuerpo de Gustavo fue llevado al anfiteatro de la Fiscalía, donde médicos forenses le practicarían la autopsia.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

