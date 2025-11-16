Cae vehículo a Canal Bajo en Providencia; hay un muerto

Un trágico suceso ocurrió durante la madrugada de este domingo al poniente de Ciudad Obregón, donde un joven de 29 años perdió la vida en las aguas del Canal Bajo.

Fue poco después de las 03:00 horas, cuando Gustavo Adolfo V. A. perdió el control del volante del auto que conducía; un Ford Mustang blanco, de modelo atrasado. Lo anterior, cuando conducía por el bordo del canal, cerca de la calle Benito Juárez, en la Comisaría de Providencia.

Acto seguido, el vehículo se precipitó al afluente, y el joven quedó atrapado en su interior hasta que llegó personal del Departamento de Bomberos, quien logró sustraerlo, pero ya sin signos vitales.

Mientras agentes de la Policía vigilaban el área y tomaban nota de los hechos, una grúa remolcó el Mustang, mientras que, el cuerpo de Gustavo fue llevado al anfiteatro de la Fiscalía, donde médicos forenses le practicarían la autopsia.