Policiaca

Cae vehículo a dren de la calle 300, en el Valle del Yaqui

El chofer habría perdido el control del volante tras esquivar un perro; hay cinco lesionados

Nov. 15, 2025
Tres mujeres y dos hombres fueron hospitalizados durante la madrugada del sábado, tras sufrir un accidente mientras viajaban en un vehículo.

El percance sucedió poco después de las 03:00 horas, en calle 300 entre 2 y Meridiano del Valle del Yaqui.

Los jóvenes, que trabajan como meseros, habían salido de un evento e iban a bordo de un sedán Dodge Neon de color rojo y modelo atrasado.

El conductor intentó esquivar un perro que yacía muerto en medio de la carretera, por lo que giró bruscamente el volante y el vehículo se salió del camino, para después caer al dren que corre paralelo a la 300.

Personal de Cruz Roja se encargó de auxiliar a los cinco jóvenes, así como de llevarlos a recibir atención médica, en tanto que elementos del Departamento de Tránsito Municipal tomaron nota de lo ocurrido, para los fines legales pertinentes.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

