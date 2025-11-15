Cae vehículo a dren de la calle 300, en el Valle del Yaqui

Tres mujeres y dos hombres fueron hospitalizados durante la madrugada del sábado, tras sufrir un accidente mientras viajaban en un vehículo.

El percance sucedió poco después de las 03:00 horas, en calle 300 entre 2 y Meridiano del Valle del Yaqui.

Los jóvenes, que trabajan como meseros, habían salido de un evento e iban a bordo de un sedán Dodge Neon de color rojo y modelo atrasado.

El conductor intentó esquivar un perro que yacía muerto en medio de la carretera, por lo que giró bruscamente el volante y el vehículo se salió del camino, para después caer al dren que corre paralelo a la 300.

Personal de Cruz Roja se encargó de auxiliar a los cinco jóvenes, así como de llevarlos a recibir atención médica, en tanto que elementos del Departamento de Tránsito Municipal tomaron nota de lo ocurrido, para los fines legales pertinentes.