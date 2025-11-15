  • 24° C
Policiaca

Detienen a sujeto buscado por despojo en Ciudad Obregón

En redes sociales trascendió que el hoy imputado había sido víctima de una privación de la libertad; sin embargo, la Fiscalía desmintió la versión

Nov. 15, 2025
Detienen a sujeto buscado por despojo en Ciudad Obregón

Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Pablo Alberto “N”, de 28 años, por su probable responsabilidad en el delito de despojo, cometido en agravio de una mujer, en Ciudad Obregón.

El aseguramiento se llevó a cabo en la intersección de calle California y Bordo Nuevo, en la colonia Norte, mediante un operativo derivado de una causa penal emitida el 6 de noviembre de este año.

La investigación ministerial permitió obtener datos de prueba suficientes para solicitar y ejecutar el mandato judicial, descartándose por completo que se tratara de una privación ilegal, como se difundió en un perfil de una red social.

Tras su detención, Pablo Alberto “N” fue puesto a disposición del Juez que lo requiere y quedó internado en el Centro de Reinserción Social (Cereso), donde continuará su proceso penal conforme a la ley.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

