Colocan varias "narcomantas" en Ciudad Obregón

Varias "narcomantas" fueron colocadas por desconocidos durante la noche del viernes, en distintos puntos de Ciudad Obregón.

Poco después de las 22:00 horas, la línea de emergencias 911 comenzó a recibir reporte sobre dichas pancartas, primero en el cerco perimetral de la Catedral, en calle 5 de Febrero y Allende. Posteriormente, apareció otra en la entrada al CBTis 188, en la colonia Óscar Russo Vogel, otra más en el puente elevado de la carretera Internacional y bulevar Bordo Nuevo; y también en el cerco de Itson Náinari.

Elementos policiacos se encargaron de retirar las mantas rápidamente y entregarlas a personal de la Fiscalía del Estado, instancia que se haría cargo de las indagatorias correspondientes.

De manera extraoficial, trascendió que en el mensaje escrito en las pancartas hacen señalamientos a elementos policiacos por presuntos nexos con la delincuencia.