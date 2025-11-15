  • 24° C
Policiaca

Colocan varias "narcomantas" en Ciudad Obregón

Elementos policiacos se encargaron de retirarlas, mientras que la Fiscalía inició las investigaciones

Nov. 15, 2025
Varias "narcomantas" fueron colocadas por desconocidos durante la noche del viernes, en distintos puntos de Ciudad Obregón.

Poco después de las 22:00 horas, la línea de emergencias 911 comenzó a recibir reporte sobre dichas pancartas, primero en el cerco perimetral de la Catedral, en calle 5 de Febrero y Allende. Posteriormente, apareció otra en la entrada al CBTis 188, en la colonia Óscar Russo Vogel, otra más en el puente elevado de la carretera Internacional y bulevar Bordo Nuevo; y también en el cerco de Itson Náinari.

Elementos policiacos se encargaron de retirar las mantas rápidamente y entregarlas a personal de la Fiscalía del Estado, instancia que se haría cargo de las indagatorias correspondientes.

De manera extraoficial, trascendió que en el mensaje escrito en las pancartas hacen señalamientos a elementos policiacos por presuntos nexos con la delincuencia.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

