Detienen al "Búho en San Ignacio Río Muerto; andaba cargado de droga

En un operativo conjunto entre la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), fue detenido un sujeto con droga, quien cuenta con antecedentes penales.

La captura de Manuel Humberto "N" alias "El Buho" de 28 años, ocurrió el pasado 9 de noviembre en San Ignacio Río Muerto, sobre la calle Ingeniero Adrián Sosa Chávez.

Al momento de la intervención, se le aseguraron 70 envoltorios con mariguana y 120 envoltorios con crystal, sumando un total de 190 dosis de droga. Además de lo anterior, "El Búho" cuenta con antecedentes por portación de armas de uso exclusivo del Ejército Mexicano, así como narcomenudeo.

El detenido y la droga asegurada quedaron a disposición del agente del Ministerio Público para la integración de la carpeta de investigación correspondiente por delitos contra la salud