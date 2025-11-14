  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 14 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Detienen al "Búho en San Ignacio Río Muerto; andaba cargado de droga

El hombre de 28 años traía envoltorios con crystal y con mariguana, por lo que fue puesto a disposición del Ministerio Público

Nov. 14, 2025
Detienen al "Búho en San Ignacio Río Muerto; andaba cargado de droga

En un operativo conjunto entre la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), fue detenido un sujeto con droga, quien cuenta con antecedentes penales.

La captura de Manuel Humberto "N" alias "El Buho" de 28 años, ocurrió el pasado 9 de noviembre en San Ignacio Río Muerto, sobre la calle Ingeniero Adrián Sosa Chávez.

Al momento de la intervención, se le aseguraron 70 envoltorios con mariguana y 120 envoltorios con crystal, sumando un total de 190 dosis de droga. Además de lo anterior, "El Búho" cuenta con antecedentes por portación de armas de uso exclusivo del Ejército Mexicano, así como narcomenudeo.

El detenido y la droga asegurada quedaron a disposición del agente del Ministerio Público para la integración de la carpeta de investigación correspondiente por delitos contra la salud

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

Contenido Relacionado
Fallece hombre acribillado en la colonia Cajeme de Ciudad Obregón
Policiaca

Fallece hombre acribillado en la colonia Cajeme de Ciudad Obregón

Noviembre 14, 2025

"El Poncho" recibió balazos en el área del tórax y en una de sus piernas; dejó de existir cuando recibía atención médica

Interceptan pick up con "doble fondo" en Bacame; llevaba casi 200 kilos de droga
Policiaca

Interceptan pick up con "doble fondo" en Bacame; llevaba casi 200 kilos de droga

Noviembre 14, 2025

El costo estimado del narcótico es de 52.3 millones de pesos, según informó el Gabinete de Seguridad de México

Alcalde de San Luis Río Colorado es detenido por CBP al intentar cruzar a Estados Unidos
Policiaca

Alcalde de San Luis Río Colorado es detenido por CBP al intentar cruzar a Estados Unidos

Noviembre 13, 2025

El hecho ocurrió en el cruce fronterizo mientras el presidente viajaba hacia una reunión binacional programada en Arizona