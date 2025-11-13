  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 13 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Alcalde de San Luis Río Colorado es detenido por CBP al intentar cruzar a Estados Unidos

El hecho ocurrió en el cruce fronterizo mientras el presidente viajaba hacia una reunión binacional programada en Arizona

Nov. 13, 2025
Alcalde de San Luis Río Colorado es detenido por CBP
Alcalde de San Luis Río Colorado es detenido por CBP

El presidente municipal de San Luis Río Colorado, Cesar Iván Sandoval Gámez, fue retenido este jueves por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) cuando intentaba ingresar a territorio estadounidense. El hecho ocurrió en el cruce fronterizo mientras el alcalde viajaba hacia una reunión binacional programada en Arizona.

DETENCIÓN EN EL CRUCE FRONTERIZO

Sandoval Gámez se trasladaba en una camioneta Chevrolet Tahoe gris, acompañado por el director de Oomapas, Paolo Navarro. Ambos utilizaban el carril de la línea SENTRI, destinado a viajeros de paso rápido. Sin embargo, solo el alcalde fue esposado por las autoridades, quienes lo retuvieron dentro de las instalaciones de CBP.

La camioneta de modelo reciente permaneció estacionada durante un largo periodo en los patios de la aduana estadounidense. Hasta el momento, se conoce que el presidente municipal continúa bajo custodia, sin acceso a medios para emitir una declaración pública.

El alcalde tenía previsto asistir a una reunión en la que se firmaría un convenio de cooperación en materia de Calidad Ambiental entre autoridades de Arizona y San Luis Río Colorado. La detención interrumpió completamente la agenda bilateral programada para este jueves.

imagen-cuerpo

VISA REVOCADA PARA ÉL Y SUS FAMILIARES

Fuentes oficiales estadounidenses confirmaron que la visa del alcalde fue retirada, así como la de sus familiares cercanos. De acuerdo con reportes locales, una situación similar ha ocurrido recientemente con algunos empresarios de la región, aunque no se han detallado los motivos.

SIN POSTURA OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO

Se intentó obtener la versión del director de Comunicación Social, Abdías Medina Lozano; sin embargo, no respondió a las llamadas realizadas para aclarar la situación. Por ahora, el Ayuntamiento no ha emitido un comunicado oficial sobre el incidente.

Esta información sigue en desarrollo y se espera que en las próximas horas se den a conocer más detalles sobre las causas de la retención del alcalde y la cancelación de su documento migratorio.

Brayam Chávez
Brayam Chávez


Contenido Relacionado
Hallan cadáver calcinado en las Granjas MICA, al oriente de Ciudad Obregón
Policiaca

Hallan cadáver calcinado en las Granjas MICA, al oriente de Ciudad Obregón

Noviembre 13, 2025

Será mediante análisis de genética como se establezca la identidad de la víctima

Elementos de la AMIC capturan en Huatabampo a presunto ladrón de ganado
Policiaca

Elementos de la AMIC capturan en Huatabampo a presunto ladrón de ganado

Noviembre 13, 2025

Ulises "N" se habría apoderado de varias cabezas de ganado ovino, propiedad de su hermana; actualmente está recluido en el Cereso

"Cae" en Navojoa sujeto acusado de robo de tractor en el Valle del Yaqui
Policiaca

"Cae" en Navojoa sujeto acusado de robo de tractor en el Valle del Yaqui

Noviembre 13, 2025

El hurto sucedió en un campo agrícola ubicado en la calle 900 del Valle del Yaqui