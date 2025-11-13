  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 13 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Hallan cadáver calcinado en las Granjas MICA, al oriente de Ciudad Obregón

Será mediante análisis de genética como se establezca la identidad de la víctima

Nov. 13, 2025
Hallan cadáver calcinado en las Granjas MICA, al oriente de Ciudad Obregón

Al mediodía del jueves, autoridades hallaron los restos calcinados de una persona, en un terreno despoblado, cerca del poblado de las Granjas MICA, al oriente de Ciudad Obregón.

Fue poco después de las 12:30 horas, cuando policías y agentes investigadores se movilizaron hasta el sitio en cuestión, cerca del Basurón Municipal, después de ser alertadas mediante la línea de emergencias 911.

Ahí, localizaron el cadáver que, por las condiciones en las que se encontraba, no fue posible identificar, ni establecer sexo o alguna característica distintiva.

Mientras policías y elementos de la Guardia Nacional custodiaban la escena, peritos de la Fiscalía Estatal se encargaron del levantamiento de los restos, así como de su traslado al Centro Integral de Procuración de Justicia, donde se realizarían análisis genéticos, mediante los que se establecería la identidad de la víctima.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

Contenido Relacionado
Elementos de la AMIC capturan en Huatabampo a presunto ladrón de ganado
Policiaca

Elementos de la AMIC capturan en Huatabampo a presunto ladrón de ganado

Noviembre 13, 2025

Ulises "N" se habría apoderado de varias cabezas de ganado ovino, propiedad de su hermana; actualmente está recluido en el Cereso

"Cae" en Navojoa sujeto acusado de robo de tractor en el Valle del Yaqui
Policiaca

"Cae" en Navojoa sujeto acusado de robo de tractor en el Valle del Yaqui

Noviembre 13, 2025

El hurto sucedió en un campo agrícola ubicado en la calle 900 del Valle del Yaqui

Intentan asesinar al "Tavo" en Las Palmas, al sur de Ciudad Obregón
Policiaca

Intentan asesinar al "Tavo" en Las Palmas, al sur de Ciudad Obregón

Noviembre 13, 2025

La víctima fue agredida afuera de una vivienda ubicada en la calle Tucán