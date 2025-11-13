Hallan cadáver calcinado en las Granjas MICA, al oriente de Ciudad Obregón

Al mediodía del jueves, autoridades hallaron los restos calcinados de una persona, en un terreno despoblado, cerca del poblado de las Granjas MICA, al oriente de Ciudad Obregón.

Fue poco después de las 12:30 horas, cuando policías y agentes investigadores se movilizaron hasta el sitio en cuestión, cerca del Basurón Municipal, después de ser alertadas mediante la línea de emergencias 911.

Ahí, localizaron el cadáver que, por las condiciones en las que se encontraba, no fue posible identificar, ni establecer sexo o alguna característica distintiva.

Mientras policías y elementos de la Guardia Nacional custodiaban la escena, peritos de la Fiscalía Estatal se encargaron del levantamiento de los restos, así como de su traslado al Centro Integral de Procuración de Justicia, donde se realizarían análisis genéticos, mediante los que se establecería la identidad de la víctima.