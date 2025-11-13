Elementos de la AMIC capturan en Huatabampo a presunto ladrón de ganado

Personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) cumplimentó una orden de aprehensión en contra de un hombre señalado por el delito de abigeato por apoderamiento de ganado ovino, en perjuicio de su hermana, en Huatabampo, Sonora.

El mandato judicial fue cumplimentado en el municipio de Huatabampo, en atención a la causa penal derivada de hechos ocurridos previamente y por los cuales se acreditó la presunta participación de Ulises "N", de 35 años, quien fue asegurado y puesto a disposición del Agente del Ministerio Público.

La víctima, identificada como Marbella Idalia "N", denunció el apoderamiento ilícito de cabezas de ganado ovino, lo que permitió iniciar las investigaciones ministeriales y obtener la correspondiente orden judicial.

Ulises "N" fue ingresado al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Huatabampo, donde quedó a disposición del Juez que lo requiere.