Elementos de la AMIC capturan en Huatabampo a presunto ladrón de ganado

Ulises "N" se habría apoderado de varias cabezas de ganado ovino, propiedad de su hermana; actualmente está recluido en el Cereso

Nov. 13, 2025
Personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) cumplimentó una orden de aprehensión en contra de un hombre señalado por el delito de abigeato por apoderamiento de ganado ovino, en perjuicio de su hermana, en Huatabampo, Sonora.

El mandato judicial fue cumplimentado en el municipio de Huatabampo, en atención a la causa penal derivada de hechos ocurridos previamente y por los cuales se acreditó la presunta participación de Ulises "N", de 35 años, quien fue asegurado y puesto a disposición del Agente del Ministerio Público.

La víctima, identificada como Marbella Idalia "N", denunció el apoderamiento ilícito de cabezas de ganado ovino, lo que permitió iniciar las investigaciones ministeriales y obtener la correspondiente orden judicial.

Ulises "N" fue ingresado al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Huatabampo, donde quedó a disposición del Juez que lo requiere.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

