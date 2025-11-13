Aseguran tráiler con huachicol al norte de Sonora

Elementos de la Guardia Nacional detuvieron al conductor de un tráiler que transportaba una cisterna con combustible, presuntamente de procedencia ilícita.

El aseguramiento ocurrió a la altura del kilómetro 134 de la carretera Internacional tramo Hermosillo-Nogales, en el municipio de Nogales, donde los agentes detectaron que el vehículo no contaba con la calcomanía QR requerida para verificar el transporte de los 49 mil litros de hidrocarburo que transportaba.

El conductor no presentó documentación que acreditara la legalidad del combustible, por lo que fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público, junto con la unidad y el hidrocarburo.