  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 13 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Aseguran tráiler con huachicol al norte de Sonora

La unidad fue interceptada en la carretera Hermosillo – Nogales; llevaba cerca de 50 mil litros de hidrocarburo

Nov. 13, 2025
Aseguran tráiler con huachicol al norte de Sonora

Elementos de la Guardia Nacional detuvieron al conductor de un tráiler que transportaba una cisterna con combustible, presuntamente de procedencia ilícita.

El aseguramiento ocurrió a la altura del kilómetro 134 de la carretera Internacional tramo Hermosillo-Nogales, en el municipio de Nogales, donde los agentes detectaron que el vehículo no contaba con la calcomanía QR requerida para verificar el transporte de los 49 mil litros de hidrocarburo que transportaba.

El conductor no presentó documentación que acreditara la legalidad del combustible, por lo que fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público, junto con la unidad y el hidrocarburo.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

Contenido Relacionado
Balean a dos afuera de tiendas de conveniencia en Ciudad Obregón
Policiaca

Balean a dos afuera de tiendas de conveniencia en Ciudad Obregón

Noviembre 13, 2025

Los ataques ocurrieron en las colonias Jardines del Valle y Paseo Alameda

Código rojo: Balean a pareja en la colonia Kino, al sur de Ciudad Obregón
Policiaca

Código rojo: Balean a pareja en la colonia Kino, al sur de Ciudad Obregón

Noviembre 12, 2025

En el lugar del ataque armado falleció la mujer, en tanto que su acompañante resultó lesionado

Detienen al director jurídico de Tufesa tras accidente que dejó siete muertos en Sonora
Policiaca

Detienen al director jurídico de Tufesa tras accidente que dejó siete muertos en Sonora

Noviembre 12, 2025

De acuerdo con información del Registro Nacional de Detenciones, el arresto se realizó alrededor de las 6:35 de la tarde en calles de la colonia Centro