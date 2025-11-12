Código rojo: Balean a pareja en la colonia Kino, al sur de Ciudad Obregón

Elementos de las distintas corporaciones policiacas y militares desplegaron un operativo, tras el reporte de un ataque armado con saldo de dos víctimas, al sur de Ciudad Obregón.

Los hechos ocurrieron poco antes de las 19:00 horas de este miércoles, en calle Misión el Sáric y Misión el Toape, en la colonia Eusebio Kino.

En el lugar, paramédicos de Cruz Roja confirmaron el fallecimiento de una mujer de aproximadamente 30 años de edad, delgada y de tez morena clara, quien vestía pantalón azul de mezclilla, blusa negra y chaleco guinda con detalles en blanco y azul marino.

Su acompañante, un masculino joven, de tez morena, complexión regular y barba cerrada, fue auxiliado por los socorristas, quienes lo llevaron a recibir atención médica a un hospital local.

Mientras la escena del crimen se encontraba bajo resguardo policiaco, personal de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora (FGJES) se hizo cargo de las indagatorias correspondientes, así como del traslado del cuerpo de la fémina al anfiteatro, para la autopsia.