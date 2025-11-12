  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 12 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Código rojo: Balean a pareja en la colonia Kino, al sur de Ciudad Obregón

En el lugar del ataque armado falleció la mujer, en tanto que su acompañante resultó lesionado

Nov. 12, 2025
Código rojo: Balean a pareja en la colonia Kino, al sur de Ciudad Obregón

Elementos de las distintas corporaciones policiacas y militares desplegaron un operativo, tras el reporte de un ataque armado con saldo de dos víctimas, al sur de Ciudad Obregón.

Los hechos ocurrieron poco antes de las 19:00 horas de este miércoles, en calle Misión el Sáric y Misión el Toape, en la colonia Eusebio Kino.

En el lugar, paramédicos de Cruz Roja confirmaron el fallecimiento de una mujer de aproximadamente 30 años de edad, delgada y de tez morena clara, quien vestía pantalón azul de mezclilla, blusa negra y chaleco guinda con detalles en blanco y azul marino.

Su acompañante, un masculino joven, de tez morena, complexión regular y barba cerrada, fue auxiliado por los socorristas, quienes lo llevaron a recibir atención médica a un hospital local.

Mientras la escena del crimen se encontraba bajo resguardo policiaco, personal de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora (FGJES) se hizo cargo de las indagatorias correspondientes, así como del traslado del cuerpo de la fémina al anfiteatro, para la autopsia.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

Contenido Relacionado
Detienen al director jurídico de Tufesa tras accidente que dejó siete muertos en Sonora
Policiaca

Detienen al director jurídico de Tufesa tras accidente que dejó siete muertos en Sonora

Noviembre 12, 2025

De acuerdo con información del Registro Nacional de Detenciones, el arresto se realizó alrededor de las 6:35 de la tarde en calles de la colonia Centro

Asesinan a vecino de Cócorit
Policiaca

Asesinan a vecino de Cócorit

Noviembre 12, 2025

El crimen ocurrió en una vivienda de la colonia Centro de la Comisaría

Hackean página de Madres Buscadoras de Sonora
Policiaca

Hackean página de Madres Buscadoras de Sonora

Noviembre 12, 2025

Ceci Flores denunció que el ataque cibernético ocurrió luego de que convocara a la unión, para visibilizar la crisis de desaparecidos